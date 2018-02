Martin Fourcade, sa brouille avec son frère Simon : "Ça nous a éloignés..."

C'est avec un immense bonheur que Simon Fourcade a célébré les deux victoires individuelles de son petit frère Martin, qui est entré dans l'histoire du sport français en remportant trois médailles aux Jeux olympiques de Pyeongchang (poursuite, mass start et relais mixte). Huit ans auparavant, les deux frères biathlètes avaient vécu ce que Martin Fourcade appelle aujourd'hui une "petite histoire".

Annoncé parmi les prétendants au titre olympique aux Jeux de Vancouver en 2010, Simon Fourcade s'était finalement écroulé alors que Martin avait fait une jolie performance, créant la surprise puisque personne ne l'attendait à ce niveau. "Un drame presque, que les deux frères ont mis plusieurs années à surmonter", avait commenté Le Parisien en novembre dernier à l'occasion de la sortie de l'autobiographie de Martin Fourcade, Martin Fourcade : Mon rêve d'or et de neige aux éditions Marabout. En détresse après son échec, voyant son petit frère monté sur ce podium qu'il convoitait tant, Simon Fourcade n'avait pu retenir ses larmes lors de la cérémonie protocolaire qui avait récompensé le trio olympique. Un épisode qui a marqué à jamais Martin Fourcade.

Soumis à l'exercice de l'autoportrait par Le Parisien dans son édition du 21 février, la roi du biathlon français de 29 ans revient sur cette brouille. "Ça nous a éloignés un long moment", avoue-t-il. Un malaise qui s'est estompé au fil des années et qui fait à présent partie de l'histoire ancienne. "Aujourd'hui, on habite dans le même village, on a une relation très saine", rassure-t-il.

Et huit ans et deux Jeux olympiques plus tard, Simon Fourcade laisse exprimer sa fierté de son voir petit frère triompher en Corée du Sud.