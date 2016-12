Martin Freeman (Sherlock, Le Hobbit) annonce sa rupture après 15 ans d'amour

C'est une belle histoire d'amour qui a pris l'eau. Réputé pour sa discrétion, l'acteur Martin Freeman a confirmé qu'il s'était secrètement séparé de sa compagne de longue date, la comédienne Amanda Abbington, après quinze ans de relation.

Le couple, qui s'était formé en 2000 après s'être rencontré sur le tournage du téléfilm Men Only, est parent de deux enfants, Joe (10 ans) et Grace (8 ans). Comme vient de le révéler le comédien de 45 ans au Financial Times, la rupture a eu lieu en début d'année. "Je ne suis plus avec Amanda. Entre nous, c'est très, très amical. Je l'aimerai toujours", a-t-il simplement commenté.

Questionné sur l'impact qu'aurait pu avoir la célébrité sur sa vie de famille, celui qui est connu du grand public pour son rôle dans la trilogie Le Hobbit a concédé que l'envol soudain de sa carrière à Hollywood pouvait avoir mis en péril son couple. "D'une certaine façon, oui", a-t-il admis, tempérant toutefois la gravité de la situation.

Depuis 2014, Martin Freeman et Amanda Abbington se donnent la réplique dans la série à succès Sherlock, où ils incarnent à l'écran un couple marié. Leur rupture est d'autant plus surprenante que le comédien britannique avait laissé sous-entendre en décembre 2015 qu'il avait "peut-être" épousé la mère de ses enfants. "Nous sommes probablement déjà mariés... Mais je dis qu'il faut se mêler de ses affaires. Mon métier est public, pourquoi ma vie privée devrait l'être ? Nous vivons dans une époque où tout doit être su, c'est barbant", avait-il alors déclaré à Radio Times.

