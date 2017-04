Martin Lawrence (Bad Boys) est fiancé... Et sa chérie est une vraie bombe !

Originaire du New Jersey, Roberta Moradfar est infirmière esthétique de profession. En 2016, elle avait ouvert sa première clinique sobrement baptisée Efface By Roberta, qui promeut de façon assumée les injections de collagène et de Botox. Parmi ses clients réputés, elle compte notamment Khloé Kardashian. "Nous avons tous un complexe ou quelque chose que nous aimerions changer, donc ne vivez pas avec ces insécurités et arrêtez d'écouter les gens qui ne soutiennent pas vos choix. Faites ce qui vous rend heureux. On ne vit qu'une fois", avait écrit Roberta Moradfar sur l'une de ses publications Instagram.

De son côté, Martin Lawrence s'est fait très rare au cinéma. L'année dernière, il avait toutefois confirmé au côté de son acolyte Will Smith qu'il rempilerait bien pour un troisième volet de Bad Boys. Le film devrait sortir fin 2018 sur les écrans, ce qui lui laisse tout le loisir de planifier ses prochaines noces.

Avant de demander la main de Roberta Moradfar, l'acteur a été marié une première fois à Patricia Southall (ex-Miss USA) entre 1995 et 1996. Le couple a eu une fille, Jasmine (21 ans). Il avait ensuite épousé Shamicka Gibbs, rencontrée en 1997, qui est la mère de ses deux dernières filles, Iyanna (16 ans) et Amara (14 ans). Après quinze ans de vie commune, le duo avait divorcé en 2012.