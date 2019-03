Martin Rey-Chirac, aminci, avec sa mère face à Macha Méril, le sourire retrouvé

Le gala au profit de la Fondation Claude-Pompidou (dont le directeur général est Richard Hutin), qui vient en aide aux enfants handicapés et autistes, ainsi qu'aux personnes rendues vulnérables par le grand âge et la maladie d'Alzheimer, était organisé jeudi 28 mars 2019 à l'hôtel Marcel Dassault dans le 8e arrondissement de Paris. Et l'événement a pu compter sur un parterre de stars !

Lors de cette soirée, on a ainsi pu voir Martin Rey-Chirac, le petit-fils de l'ancien président de la République Jacques Chirac. Le jeune homme de 23 ans, qui était accompagné de sa mère Claude Chirac, a pris la pose avec sourire et décontraction. On a pu constater qu'il avait beaucoup changé ces derniers mois puisqu'il s'est fortement aminci et se laisse pousser les cheveux. Un nouveau look qui lui va très bien. Très engagé dans la vie associative et culturelle, il travaille toutefois dans les nouvelles technologies, associé dans la start-up Ask Mona, un bot Facebook Messenger qui conseille ses utilisateurs en matière de sorties culturelles.

Parmi les autres invités, il y avait aussi Macha Méril. La comédienne, qui a récemment eu la douleur de perdre son mari le compositeur Michel Legrand, affichait un large sourire qui faisait plaisir à voir. Il fallait également compter sur Daniela Lumbroso et son mari Eric Ghebali, Corinne Touzet, Emmanuelle Boidron, Alain Pompidou et sa femme Nicole, Patrick Poivre d'Arvor, Alain Bernard et sa compagne Faustine, Monique Pozzo Di Borgo, Olivier Dassault et sa femme Natacha Nikolajevic-Dassault, Arsène Wenger ou encore Bernard de La Villardière, Jean Todt et sa compagne Michelle Yeoh, Patricia Kaas, Beatrice Rosen, Sophie Davant, Didier Audebert, Elsa Zylberstein, Robert Hossein, Jérôme Anthony, Franck Provost, Jean-Claude Jitrois...

Une liste d'invités particulièrement impressionnante pour une soirée notamment animée par une vente aux enchères qui s'est déroulée pendant le dîner de gala. À cette occasion, des oeuvres d'arts d'artistes réputés, offertes à la Fondation Claude-Pompidou, ainsi que de nombreux lots, dont une Smart customisée par Ghass, ont été proposés, pour que la fondation puisse continuer de mener à bien ses nombreuses actions. La soirée est aussi entièrement sponsorisée, les revenus générés par la vente des tables ainsi que la vente aux enchères sont entièrement reversés à la fondation.

Du côté des people, citons aussi Gil Alma et sa femme Aminata, Jean-Daniel Lorieux et sa femme Laura Restelli, Jean-François Copé et sa femme Nadia D'Alincourt, Julien Dassault et sa femme Kelly Santos, le chef Thierry Marx, Philippe Douste-Blazy et sa femme Marie-Yvonne, Olivier Bouygues et sa femme, Pierre-Jean Chalençon, Véronique Loyer (directrice du service du bénévolat), Serge Moati, Yanou Collart...

Un chèque de 419 000 euros a été remis à la fondation.

Thomas Montet