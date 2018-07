Martina Hingis remariée, après son divorce houleux avec un Français

L'idylle entre Martina Hingis et Harald Leemann, ancien médecin de l'équipe de Suisse de Fed Cup, a débuté aux Jeux de Rio en 2016, où la joueuse avait décroché l'argent en double aux côtés de Timea Bacsinszky. L'ancienne numéro un mondiale, qui compte vingt-cinq titres du Grand Chelem à son palmarès (cinq en simple, treize en double et sept en double mixte), avait mis un terme à sa carrière quelques semaines plus tard, au mois d'octobre.

Ce mariage n'est pas le premier pour Martina Hingis puisqu'elle a été précédemment unie au Français Thibault Hutin. Leur mariage célébré en 2010 a rapidement tourné au fiasco, l'ancien cavalier ayant porté plainte pour violences. Thibault Hutin avait évoqué leur divorce très houleux auprès du Journal du dimanche en juin 2015. Trompé au bout de quelques mois de mariage, il avait exprimé toute sa rancoeur, rappelant que Martina Hingis avait été suspendue deux ans pour usage de cocaïne. Selon lui, leur union célébrée neuf mois après leur rencontre n'avait pas d'autre but que redorer le blason de la sportive. "Martina me demandait de faire des interviews avec elle. On m'a briefé sur ses problèmes, dont je ne savais rien (...) Elle avait besoin de se refaire une image. Le mariage avec le Frenchie sain de corps et d'esprit, c'était parfait. Elle s'est servie de moi. Avec le recul, c'est limpide", avait-il expliqué à l'époque.