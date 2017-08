Martine Aubry : "Jusqu'à 45 ans, je faisais 54 kilos puis..."

Martine Aubry est une bonne vivante et elle ne s'en cache pas. La maire socialiste de Lille, souvent moquée par Anne Roumanoff sur son allure, blâme avant tout la politique pour avoir joué sur sa silhouette...

Interrogée par Paris Match pour sa rubrique À la table de..., Martine Aubry a évoqué son amour pour la cuisine, qu'elle partage d'ailleurs avec son mari Jean-Louis Brochen. "C'est un combat avec mon mari qui est un grand cuisinier. Dans l'année, c'est lui mais là, pendant les vacances, je peux retourner aux fourneaux", clame-t-elle. Quand elle peut cuisiner, l'ex-ministre aime réaliser un osso bucco à la milanaise ainsi que des gâteaux basques "traditionnels à la crème" ou alors "aux cerises ou aux abricots". Un petit plaisir sucré qu'elle doit à ses nombreuses vacances passées chez ses grands-parents maternels au Pays basque.

Martine Aubry aime donc bien manger et partager ses repas avec ses amis, ses proches et même ses collègues – comme lorsqu'elle était ministre de l'Emploi et organisait des déjeuners avec les autres femmes ministres – mais cela a une fâcheuse conséquence : la prise de poids. "Jusqu'à 45 ans, je faisais 54 kilos, puis j'en ai pris 20 avant de redescendre un peu", raconte-t-elle à Paris Match. Elle explique prendre facilement des kilos lorsqu'elle stressée et dans sa carrière, elle a eu de multiples occasions de l'être ! Le pompon étant sans doute la période où elle était la patronne du PS. "Là, c'était le comble du stress !", dit-elle.

