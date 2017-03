Marvin avoue enfin : "Oui j'ai triché dans Secret Story 10 !"

Depuis qu'il a "découvert" le secret de Thomas – le premier homme enceinte – dans Secret Story 10, Marvin est accusé par de nombreux internautes d'avoir triché lors de son passage dans la Maison des Secrets de NT1. Récemment interrogé par Sam Zirah à ce sujet, l'ex de Maéva a finalement accepté de dire la vérité autour de ce buzz !

"Je connaissais quelques secrets de la Maison, notamment celui de Thomas que j'ai su grâce à Jaja. J'avais aussi le secret commun de Julien, Sophia et Bastien. (...) Oui j'ai triché ! C'est de le triche, j'ai eu un secret sans avoir d'indice ou sans avoir cherché. En même temps, on me l'a donné ce secret, c'est comme si on me l'avait mis dans les mains !", a-t-il lancé avec beaucoup d'aplomb.

Bien entendu, son interlocuteur a aussitôt cherché à savoir comment il avait pu prendre connaissance de l'intitulé exact du secret de Thomas dans une télé-réalité d'enfermement. "Jaja, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui sait beaucoup beaucoup de choses. Et Jaja, quand on buvait du champagne le soir, il adorait parler parler parler... Et il y avait une chose qui sortait toujours de sa bouche quand il regardait Thomas, c'était 'Marvin, tu sais que le plus gros secret de Secret Story, cette année apparemment, c'est un homme enceinte ?'", a-t-il révélé.

Des propos qui ont évidemment beaucoup intéressé Marvin qui constatait déjà que Thomas ne se déshabillait que très peu en public et qu'il avait de nombreuses cicatrices. "Je n'ai jamais su comment Jaja le savait, je lui ai jamais demandé en fait", a-t-il ajouté.