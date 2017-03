Marvin Dupré (The Voice 6) : Confidences sur son amitié avec Kev Adams

Samedi 11 mars 2017, les téléspectateurs de TF1 ont découvert Marvin Dupré dans The Voice 6. Le Talent a séduit les coachs M. Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie grâce à son interprétation très personnelle de Let Me Love You de Justin Bieber et DJ Snake.

Avant cela, le beau brun a tapé dans l'oeil de nombreux artistes. Comme il l'a rappelé au détour d'une interview pour Télé Loisirs, Marvin a eu la chance d'assurer la première partie de Franck Dubosc, Calogero, Zaz ou encore Kev Adams. Ce dernier est d'ailleurs un ami proche du Talent de Mika : "C'est un ami à moi. Après, il est dans un domaine complètement différent, mais quand je lui ai dit que je faisais cette aventure, il m'a dit de foncer et qu'il était trop content de m'avoir eu en première partie (...). Je pense qu'il sera content si jamais ça marche bien de se dire : 'Je l'avais vu avant les autres.'"

Le chanteur, dont le premier single La Foudre est sorti en 2015, s'est aussi essayé à la comédie. Après avoir fait du théâtre, ce "grand passionné de cinéma" a notamment eu la chance de jouer dans la série Mademoiselle Joubert en 2005, au côté de Laurence Boccolini. S'il est aussi bon sur scène que devant les caméras, nul doute que les propositions pleuvront très prochainement.