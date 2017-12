Marvin (Les Princes de l'amour 5) accusé d'être violent : Il réplique !

Marvin ne supporte pas que l'on colporte de fausses rumeurs à son sujet. Aussi a-t-il pris la décision de sortir de son silence après avoir découvert les propos de Tiphanie, avec qui il a partagé l'aventure Les Princes et les princesses de l'amour (W9).

Accusé d'avoir eu un comportement violent envers la prétendante de Benjamin, le beau métisse a répliqué : "Ça ne plaît pas de toute façon un mec de quartier (...). Tu sors juste un mot, ils sont tous en PLS. Pendant le tournage, personne n'a ouvert sa bouche. Ensuite, quand c'est fini, tout le monde va faire des interviews... Mais qui a parlé quand il fallait parler ? Personne. Bat les c******s de leur plaire, ils se mangeront le M dans la face."

Et d'ajouter, en réponse à Tiphanie qui s'insurgait qu'on le prenne dans des émissions de télé-réalité : "Ok, alors si Tiphanie a dit que je ne devais plus faire de programmes, alors je n'en ferai plus."