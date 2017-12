Marvin (Les Princes de l'amour 5) violent ? Une prétendante balance !

Tiphanie a marqué cette 5e édition des Princes de l'amour. La prétendante de W9 a marqué les esprits des téléspectateurs en faisant les mêmes déclarations enflammées à Marvin... et à Benjamin. Une situation qui s'est produite car elle est venue en tant qu'indécise dans le programme.

Toutefois, ce ne serait pas de son propre chef si l'on en croit ses déclarations à Sam Zirah : "J'ai un statut d'indécise qui m'a été approprié lors de mon arrivée en Corse (...). On ne m'a pas mis le couteau sous la gorge mais on m'a très bien fait comprendre qu'avec Marvin, ça ne matcherai pas. Que mon caractère était trop calme pour sortir avec une personne aussi sauvage."

Pourtant, Tiphanie ne jurait que par l'ancien petit ami de Maeva. "Je ne comprenais pas pourquoi on me poussait vers Benjamin. Mais par la suite, quand j'ai vu certains comportements, j'ai compris... C'est pour ça que, lors de la même soirée, je me suis tournée vers Benjamin. Il faut savoir qu'il y a eu des actes déplacés de la part de Marvin", a-t-elle assuré.

En effet, la jeune femme aurait eu un geste qui n'aurait pas plu à Marvin : "Un soir en off (...), je m'agrippe à une barre de traction et elle était mal vissée. Malheureusement, elle est tombée et le lendemain, je vois un gorille arriver sur moi, qui s'en prend à moi comme si j'étais la dernière des merdes. Il m'a crié dessus et m'a dit des tonnes d'insultes. Je me suis demandé ce qu'il se passait (...). J'avais peur pour ma sécurité. J'ai demandé à rentrer de suite."

Et de préciser que ce n'était "que verbal", mais qu'elle en a beaucoup souffert : "Ses mots étaient tellement puissants que j'en ai été touchée physiquement... Je trouve ça débile de mettre des candidats pareils dans des émissions (...). C'est très grave les propos qu'il a envers les gens. J'ai vraiment été traumatisée."

Si la jeune femme est si touchée, c'est parce qu'elle a déjà été agressée physiquement. Un événement qu'elle a raconté, en larmes : "J'ai déjà été violentée par un homme, le 9 octobre 2011. Sur les Champs-Élysées, un homme m'a demandé mon numéro de télé­phone, il m'a agrippé le bras avec une violence ! Directement, il m'a mis un coup de poing, je suis tombée dans les pommes et il m'a mis cinq coups de pieds dans la bouche. Je suis ressortie déformée. Et qu'on mette ce genre d'éner­gu­mène à la télé, franchement, je ne comprends pas les productions."

Pour l'heure, Marvin n'a pas réagi à ces déclarations.