Marvin (The Game of Love) : "Mon couple reste en dehors des médias"

Souhaitant vivre une nouvelle expérience, Marvin a accepté de participer à The Game of Love (NRJ12) en tant que célibataire. Aussi s'est-il envolé pour le Mexique afin de démasquer les couples de l'émission. En revanche, le beau blond n'aurait jamais pu accepter la proposition de la production s'il avait été amoureux : "Mon couple reste en dehors des médias et de la télévision. Je n'ai pas besoin de le tester devant des téléspectateurs", a-t-il confié à Purepeople.

Bien que l'expérience ait été "très difficile, perturbante et frustrante" car tout le monde mentait pour dissimuler sa situation amoureuse, Marvin prenait ses enquêtes très au sérieux. Mais pas question de jouer le séducteur pour arriver à ses fins : "Comme on peut le voir dans l'émission, je n'ai pas autant joué le séducteur que les autres célibataires. Ce n'est pas mon style dans la vraie vie, alors j'ai eu du mal à le faire dans le jeu. J'ai plus voulu être moi-même et devenir ami-ami avec les autres, installer la confiance et décrocher des infos."

Cela n'a pas empêché Natascha de tomber sous son charme dès le début du tournage. Des sentiments qui n'étaient malheureusement pas réciproques : "Ce n'est pas forcément que quelque chose me déplaisait chez elle. Je ne suis juste pas un animal, je n'ai pas besoin d'avoir une 'relation' avec quelqu'un pour lui prouver mon amitié. J'ai préféré Natascha en tant qu'amie, le reste n'accrochait pas. Je ne lui ai pas clairement dit qu'elle ne me plaisait pas car je n'ai pas voulu être trop brusque, ni lui faire de la peine. Mais je pense avoir beaucoup fait pour lui faire passer le message malgré tout, des milliards de fois ! C'est dans ces moments que tu t'aperçois que l'amour rend aveugle, ça a été très difficile d'arriver à lui faire comprendre."

En effet, Marvin préférait Anastasiya avec laquelle il a vécu une courte histoire au cours de l'aventure. "Anastasiya est une fille super, j'ai eu beaucoup de moments seuls avec elle à parler de tout, de rien. Sa personnalité m'a beaucoup plu. C'est aussi une fille très jolie. Du coup, tout ça confondu, j'ai craqué, a-t-il expliqué, précisant toutefois qu'ils ne se considéraient pas comme un couple, On ne voulait juste pas se poser de barrières et profiter à fond de notre relation sans y apporter un nom spécifique."

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.