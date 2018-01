Marvyn (Koh-Lanta Fidji) en couple : Son amoureuse est sublime !

Dès les premières images de sa participation à Koh-lanta Fidji (TF1), Marvyn a fait chavirer le coeur de nombreuses téléspectatrices. En effet, le jeune beau gosse de 20 ans a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople.com, l'aventurier avait même confié recevoir pas mal de messages de jeune femmes. Le hic ? Il est en couple...

Dans son portrait dévoilé durant la diffusion du jeu d'aventure sur TF1, Marvyn indiquait déjà ne pas être un coeur à prendre. Une information qu'il nous avait par la suite confirmée, précisant par la même occasion partager la vie de la même jeune femme depuis plusieurs mois.

Toutefois, Marvyn mettait un point d'honneur à garder son jardin secret et ne souhaitait alors pas divulguer l'identité de sa chérie. Mais, sur les réseaux sociaux, les amoureux ne se cachent pas... Ces dernières années, ils enchaînent les déclarations d'amour. En 2014, ils célébraient déjà leurs deux ans de couple. Cela fait ainsi plus de cinq ans qu'ils ne se quittent plus.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'amoureuse de Marvyn, une certaine Marion, est sublime ! La jolie brune aux yeux noisette, qui souhaite devenir infirmière, affiche un adorable sourire.