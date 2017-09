Marvyn (Koh-Lanta Fidji) : Sa "revanche" contre son père, son passé dévoilé

Vendredi 8 septembre, Marvyn a été éliminé de Koh-Lanta Fidji. Alors que la majorité des internautes crie au scandale et s'en prend à Mél, le jeune commercial a livré ses premières interviews. Contacté par Télé Star, il a accepté évoquer son douloureux passé.

Dans son portrait dévoilé sur TF1, le jeune homme racontait avoir quitté très tôt le foyer familial suite à un conflit, et avoir trouvé refuge chez sa grand-mère. Une histoire floue qu'il n'a pas détaillée. Sorti du jeu, le beau brun en dit plus sur ce qui a brisé sa famille. "Mon papa est parti très tôt de la maison. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Il nous a laissé avec ma mère et mes deux frères jumeaux, Théo et Lucas, 16 ans aujourd'hui. Maman s'est retrouvée seule avec nous trois. Ce n'était pas facile avec un smic. Il fallait payer la maison. Mon père n'a jamais payé la pension alimentaire", commence-t-il par raconter.

Cette ambiance familiale pesante a poussé Marvyn à partir à l'âge de 15 ans. L'adolescent qu'il était avait "besoin de prendre l'air". Comme il le précise, son départ ne signifie pas qu'il est en conflit avec sa mère. C'est d'ailleurs pour elle qu'il a participé à Koh-Lanta.

Marvyn a souhaité lui prouver "qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter" pour lui et qu'il peut "se débrouiller seul". Mais pas que, intégrer le programme est aussi synonyme de "revanche" contre son père qu'il ne voit plus. Lui montrer qu'il a réussi à grandir sans lui et que sa mère l'a bien éduqué. De belles confidences qui font un peu plus regretter le départ de Marvyn...