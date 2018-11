Mary de Danemark : Au côté de Frederik devant un carnage royal...

Quelques jours après la chasse Hubertus, qui n'a de chasse que le nom (il s'agit en fait d'une spectaculaire et folklorique course équestre) et se déroule chaque premier dimanche de novembre, le prince Frederik et la princesse Mary de Danemark honoraient, cette fois sans leurs enfants, une autre tradition de l'automne dans les domaines royaux : une chasse, une vraie cette fois...

De retour de leur visite officielle en Italie et avant de partir pour Londres afin d'y prendre part au grand dîner organisé au palais de Buckingham pour le 70e anniversaire du prince Charles, le couple héritier a fait un détour le 13 novembre 2018 par le palais de Fredensborg, résidence royale dans le nord du pays, et s'est joint à la reine Margrethe II pour un rituel macabre : la présentation du gibier tué lors de la chasse royale organisée dans la forêt de Gribskov, dans le cadre de la saison de chasse ouverte jusqu'à la mi-janvier 2019. D'ordinaire, le prince Henrik, qui chassait lui-même, présidait – avec ses chiens bien-aimés – à ce retour de chasse et c'est sans doute avec une pensée émue pour son défunt mari, décédé le 13 février 2018, que la monarque a pris le relais, au milieu des carcasses de ruminants éviscérées, exposées sur les pelouses.

Le prince héritier Frederik de Danemark, régulièrement en charge de l'organisation de chasses royales pour diverses personnalités, la secondait logiquement, mais la présence de la princesse Mary, en revanche, était pour le moins inattendue. Pendant ce temps, sa belle-soeur la princesse Marie, épouse du prince Joachim, prenait part à l'ambassade des Pays-Bas à Copenhague à un dîner contre le gaspillage alimentaire – l'un des objectifs de développement durable fixés par les Nations unies.

Le lendemain, tandis que le couple héritier partait pour Londres, la reine Margrethe II réapparaissait dans la capitale dans son rôle de costumière et décoratrice de théâtre à l'occasion de la présentation d'un nouveau ballet adapté du conte d'Andersen La Reine des Neiges.