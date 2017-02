Mary de Danemark : En famille à la neige, la princesse partage ses photos perso

Comme on ne change pas une équipe qui gagne, c'est à Verbier, la chic station suisse où ils ont de longue date leurs habitudes, que le prince héritier Frederik de Danemark et son épouse la princesse Mary sont partis profiter en famille des joies de la neige. Mais, alors qu'il faut d'ordinaire attendre le rendez-vous de la petite tribu institué avec les photographes de presse pour avoir un aperçu de ce séjour dans les Alpes, petite originalité cette année : la princesse héritière a partagé ses propres photos via les réseaux sociaux !

Sur le compte Instagram de la cour danoise, trois images ont fait leur apparition, et trois autres sur la page Facebook de la monarchie. L'occasion de voir notamment combien les jumeaux Vincent et Josephine, qui ont fêté le 8 janvier leur 6e anniversaire, continuent de grandir aux côtés de leur grand frère le prince Christian (11 ans) et leur grande soeur la princesse Isabella (9 ans) : il n'y a qu'à les voir, pleins d'assurance debout sur leurs skis !