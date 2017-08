Mary de Danemark : Les larmes de son fils Vincent pour la rentrée scolaire...

Pas facile de quitter papa et maman pour faire sa première rentrée des classes, surtout lorsque les médias sont présents en masse pour immortaliser ce moment spécial... Quatre jours après leur cousine la princesse Athena, scolarisée dans une école privée catholique d'Hellerup (au nord de Copenhague), c'était au tour du prince Vincent et de la princesse Josephine de Danemark de vivre leur premier jour d'école et leur entrée en classe de niveau 0, le premier dans le système éducatif danois (équivalent du CP en France).

Et si Athena s'était montrée très intimidée par la présence des journalistes et photographes au moment de prendre le chemin de l'école, son père le prince Joachim et sa mère la princesse Marie déployant tendresse et encouragements pour la faire sortir de la résidence familiale à Klampenborg devant ce comité de départ impressionnant, l'exercice s'est avéré difficile pour le prince Vincent également.

Accompagnés par leurs parents le prince héritier Frederik et la princesse Mary, les jumeaux, qui ont eu 6 ans en janvier dernier, faisaient mardi 15 août 2017 leur rentrée à l'école publique Tranegård, également située à Hellerup, où ils rejoignent leur grand frère le prince Christian, 11 ans, et leur grande soeur la princesse Isabella, 10 ans.

Lorsque le quatuor, très élégant, est apparu sur le parvis d'Amalienborg, le complexe royal dans la capitale au sein duquel vit la petite famille, les différences d'humeur étaient flagrantes : tandis que la princesse Joséphine, déjà aperçue tout sourire aux fenêtres du palais quelques instants plus tôt, virevoltait joyeusement comme une ballerine en tenant la main de son papa, le prince Vincent, penaud et nerveux, avait les yeux tout embués de larmes. Et même les câlins de sa maman n'ont pas suffi à redonner le sourire au mignon garçonnet... Après quelques heures à l'école et de nouveaux amis, on parie que ce gros chagrin sera vite oublié ! D'ailleurs, une fois arrivé là-bas, cela semblait aller déjà nettement mieux, comme en atteste une photo prise par la princesse Mary.