Mary J. Blige trompée et ruinée par son mari : Les dessous d'un sordide divorce

La rupture part en eau de boudin entre Mary J. Blige et son futur ex-mari Martin Kendu Issacs. D'après les informations du magazine People, la rappeuse a soumis au juge chargé de l'affaire de nouveaux documents qui stipulent que son ex a entretenu une relation extraconjugale à grands frais au cours de leur union.

L'homme qui évolue dans l'industrie du disque aurait claqué plus de 380 000 euros en voyages et autres dépenses pour combler les désirs de sa maîtresse ! Ce qui tombe d'autant plus mal que l'interprète de No More Drama peut se targuer d'avoir fait bouillir la marmite pendant leurs douze ans de mariage.

Elle assure en effet avoir pré-payé le contrat de leasing de la Mercedes de son mari et entretenu ses trois enfants – Briana, Jordan et – nés de précédentes relations. En conséquence de quoi, Mary J. Blige se dit aujourd'hui criblée de dettes, dont le montant s'élèverait à plus de 10 millions de dollars.

Rappelons que l'actrice et chanteuse de 46 ans a expressément demandé au juge de ne pas allouer de pension alimentaire à son futur ex-mari, qui réclame pas moins de 110 000 euros de prestation compensatoire par mois, et ce bien que le couple n'ait pas eu d'enfant. "Ce n'est pas à moi d'entretenir les parents et les enfants, nés de précédentes relations, de Martin qu'il liste comme des dépenses mensuelles quotidiennes", a-t-elle ajouté.

Cerise sur le gâteau, celui que l'on surnomme Kendu dans le milieu de la musique refuse de lui rendre "les Grammys et autres récompenses" qu'elle a reçus au cours de sa longue et brillante carrière qui lui a valu le surnom de Reine du Hip-Hop Soul.

