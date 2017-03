Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy : Elle parle pour la 1re fois de leur mariage

Pour la première fois, Mary-Kate Olsen a évoqué son mariage avec Olivier Sarkozy, plus d'un an après les célébrations de leurs noces. La star de 30 ans avait commencé à fréquenter l'homme d'affaires de 47 ans, demi-frère de Nicolas Sarkozy, en 2012. Après des fiançailles fêtées en catimini, le couple s'était uni lors d'une cérémonie privée organisée en novembre 2015 à New York.

Réputée pour sa discrétion, la créatrice de mode a toujours pris soin de ne jamais commenter les rumeurs liées à sa vie privée. Mais à l'occasion d'un entretien récemment donné au côté de sa soeur jumelle Ashley pour le magazine The Edit, Mary-Kate Olsen a parlé de son époux.

Bientôt un bébé ?

Durant l'entretien, l'ex-star de télévision a ainsi admis que sa priorité était de bien équilibrer sa vie de famille et ses activités personnelles avec sa carrière professionnelle. "J'ai un mari, deux beaux-enfants et une vie. Je dois rentrer chez moi et faire à manger. Je fais du footing le week-end. On trouve la chose qui permet de se relaxer, et si on ne l'a pas, il faut la chercher. Sinon, on est vite surmené et on n'est pas productif ", a-t-elle déclaré. Passionnée d'équitation, la styliste américaine a également admis qu'elle "montait à cheval le week-end".

Si Olivier Sarkozy est bien le père de deux enfants nés d'une précédente union (Julien 17 ans, et Margot, 15 ans), Mary-Kate Olsen n'a effectivement pas encore directement connu les joies de la maternité. Mais si l'on en croit les dernières rumeurs rapportées par le magazine Us Weekly, le couple serait prêt à agrandir la famille. "Ils veulent vraiment un bébé. Ils sont prêts depuis un moment", a-t-on déclaré le 15 mars. Il n'y a plus qu'à leur souhaiter le meilleur.