Mary Kay Letourneau : La prof et son ex-élève obligés de vivre ensemble...

Mary Kay Letourneau, la prof la plus scandaleuse de l'Amérique, et Vili Fualaau, son ancien élève (qui n'avait que 12 ans quand leur liaison a débuté en 1996) et amant, vivent toujours ensemble malgré l'annonce de leur séparation. Des soucis financiers les obligent à devoir faire toit commun...

Comme le rapporte une source proche au magazine People, plusieurs mois après la demande de divorce déposée devant la justice par Vili Fualaau (33 ans), le jeune homme vit toujours avec Mary Kay Letourneau (55 ans). "C'est très compliqué. Il y a des considérations financières qui ont fait de cette séparation un véritable défi à affronter. Ils essaient vraiment de mettre fin à cela en se montrant aussi responsables que possible. Je sais que ça a l'air bizarre mais ils tenten véritablement de s'en sortir. Cela demande beaucoup d'organisation, une séparation après plus de vingt ans passés ensemble", a déclaré la source.

Mary Kay Letourneau et Vili Fualaau ont eu deux filles : Georgia (18 ans, née pendant que sa mère était en prison) et Audrey (20 ans). L'ex-prof de mathématiques, originaire de Seattle, avait eu quatre autres enfants avant cette union.

Thomas Montet