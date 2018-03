Mary Kay Letourneau : Son mari et ex-élève drogué et ivre provoque un accident

Vili Fualaau, qui avait défrayé la chronique pour avoir eu une liaison amoureuse – alors qu'il était mineur au moment des faits – avec Mary Kay Letourneau, son ancienne prof, est aujourd'hui à nouveau dans l'actualité. Il a été arrêté par la police...

Comme le dévoile le site américain TMZ, Vili Fualaau (34 ans) est entré en collision avec deux voitures, qui étaient à l'arrêt à un feu rouge, le 2 février dernier à Burien, dans l'État de Washington. Lorsque la police est intervenue sur le lieu de l'accident, il a accepté de sortir de sa Mercury Mountaineer – "le regard hagard, les yeux injectés de sang et la parole altérée" – pour passer un test d'alcoolémie. Mais, au moment il commençait à souffler, Mary Kay Letourneau (56 ans) est arrivée en voiture et lui aurait hurlé d'arrêter de souffler car leur avocat était en chemin...

Selon le rapport de police, Vili Fualaau a été conduit au poste où il a passé un examen sanguin deux heures après l'accident. Les autorités ont alors découvert qu'il avait une alcoolémie à 0,08 (soit 8 grammes d'alcool dans 10 litres de sang), le seuil nécessaire pour une mise en examen pour "conduite sous influence". Il avait aussi des traces de THC (cannabis) dans le sang... Libéré de sa garde à vue après avoir versé une caution, il doit passer devant la justice avant la fin du mois de mars.

Vili Fualaau et Mary Kay Letourneau se sont rencontrés en 1996. Lorsque leur liaison a été découverte, l'ancienne prof avait alors écopé d'une peine de prison pour "viol sur mineur" et avait été relâchée en 2005 après sept ans et demi derrière les barreaux. Le couple s'est marié en 2005 et a eu deux filles : Georgia (19 ans, née pendant que sa mère était en prison) et Audrey (20 ans). L'an dernier, on avait appris leur divorce mais la procédure a depuis été annulée...

