Mary Pierce de retour : Associée à Yannick Noah pour former "un duo de choc"

Le 14 novembre dernier, Amélie Mauresmo faisait une double annonce en conférence de presse, au lendemain de la défaite de l'équipe de France de Fed Cup contre la République tchèque à Strasbourg (3-2) : elle abandonne provisoirement son poste de capitaine et elle est enceinte de son deuxième enfant.

Le nom de son remplaçant n'a pas tardé à circuler, un personnage très connu du monde du tennis : Yannick Noah. Déjà capitaine de l'équipe de Coupe Davis, l'ex-champion de 56 ans cumule donc les mandats. Et ce n'est pas seul qu'il entraînera les Bleues, il sera épaulé par la dernière Française à avoir remporté Roland-Garros (en 2000), Mary Pierce. Un point commun avec Yannick Noah puisqu'elle est également le dernier Français à avoir gagné le tournoi en 1983.

L'ex-tenniswoman de 41 ans a été recrutée par la Fédération française de tennis (FFT) pour occuper la fonction d'adjointe. La nouvelle a été officialisée par l'instance dirigeante mercredi 21 décembre. "J'ai été honorée et touchée que Yannick me fasse cette proposition. C'est un honneur et un privilège de représenter la France. Je suis très contente et j'ai hâte de commencer l'aventure avec toute l'équipe", a déclaré Mary Pierce dans une interview réalisée par la FFT.

Son rôle "sera exactement le même que celui de Cédric Pioline", son équivalent chez les hommes en Coupe Davis. "Je vais être les yeux de Yannick sur les grands tournois, a-t-elle expliqué, en commençant par l'Open d'Australie (16-29 janvier). Je vais en profiter pour aller voir jouer les joueuses françaises et leur parler. Mais ce seront des conversations très relax. Et je ferai un retour à Yannick sur ce que j'aurais perçu."