Mary Poppins : Le jour où l'actrice Julie Andrews a failli mourir

Mary Poppins est un film musical mêlant prises de vues réelles et animation, sorti en 1964. Il a décroché cinq Oscars et a trouvé sa place parmi les chefs d'oeuvre du cinéma américain sans grand mal. Seulement, derrière ce long métrage de Disney merveilleux aurait pu se cacher un drame. En effet, son héroïne, Julie Andrews, a révélé qu'elle a failli mourir sur le tournage !

Invitée de The Late Show sur la chaîne américaine CBS le 17 février, Julie Andrews, Oscar de la meilleure actrice pour Mary Poppins, est revenue sur le film et plus particulièrement ses cascades. Elle les a réalisées elle-même, risquant sa vie : Perchée dans les airs, elle était attachée à un harnais "atrocement douloureux" et retenue par des fils.. qui ont fini par lâcher : "J'ai plongé droit vers la scène."

On imagine que pour la suite qui est en préparation avec Emily Blunt dans le premier rôle, la sécurité va être mieux assurée ! Le casting promet en tout cas le meilleur : Outre Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth et Meryl Streep et Dick Van Dyke, qui jouait déjà dans l'original, une nouvelle star rejoint l'aventure : Angela Lansbury, alias la star d'Arabesque et la voix de Madame Samovar dans La Belle et la Bête.

Ce Mary Poppins 2 se déroule vingt ans après le film original. Jane et Michael Banks, devenus adultes, reçoivent à nouveau la visite de la célèbre gouvernante, après la disparition d'un être cher.