Massacre à Las Vegas : Dan Bilzerian filme sa fuite, en pleine panique

Le chanteur de 40 ans s'est exprimé lui-même par la suite : "Ce soir, ç'a a été l'horreur absolue. Je ne sais pas encore quoi dire mais je voulais faire savoir à tout le monde que mon équipe et moi sommes sains et saufs. Mes pensées et mes prières vont vers tous ceux qui ont été impliqués. Cela me fend le coeur qu'une telle chose puisse arriver à des gens qui étaient simplement venus profiter de ce qui devait être une soirée de fête #coeurbrisé #stopàlahaine", a-t-il réagi.

De nombreuses célébrités ont témoigné de leur vive émotion et ont adressé leur soutien, à l'image d'une des plus fameuses performeuses de Las Vegas, Céline Dion. Certaines personnalités se trouvaient même sur place, spectatrices du concert au moment des faits.

Joueur de poker et jet-setteur dont la vie bling-bling fait le bonheur de ses quelque 23 millions d'abonnés sur Instagram, Dan Bilzerian en faisait partie. Loin de ses habituelles fanfaronnades, la story qu'il a publiée en quittant les lieux du drame fait froid dans le dos. Moins de trois heures après avoir partagé quelques secondes du concert de Jake Owen, qui précédait celui de Jason Aldean, Bilzerian se filmait alors qu'il fuyait tandis que des détonations de tirs d'arme automatique retentissaient sans discontinuer. "M**de, cette fille vient de se faire tirer dans la tête, p**ain c'est dingue", lâche-t-il tout en courant, alors qu'on distingue en arrière-plan les lumières du Strip et du festival. Plus tard, calmé et en sécurité, il évoque une "fusillade de masse" au moyen d'une arme "de gros calibre", avant d'en remettre une couche avec des détails très graphiques - et totalement déplacés... - sur la femme qu'il a vue mourir.