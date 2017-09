Mathieu Amalric, Jeanne Balibar : Ancien couple complice et les larmes aux yeux

Dans son dernier film, Mathieu Amalric a exploré le mythe Barbara, incarné par Jeanne Balibar. Le long métrage s'apprête à sortir dans les salles obscures et le tandem de cinéma se retrouvent de nouveau sous les projecteurs, après avoir foulé le tapis rouge du Festival de Cannes. C'est dans l'enceinte de la Cinémathèque française que s'est déroulée l'avant-première de la biographie filmée et rêvée de la grande dame de la chanson, ce 4 septembre. Complice, le duo l'était aussi il y a quelques jours sur le plateau d'On n'est pas couché. Car en plus d'avoir collaboré plusieurs fois, les deux artistes ont jadis formé un véritable couple.

De 1996 jusqu'à leur séparation en 2003, Jeanne Balibar a été la compagne de Mathieu Amalric, ils ont eu deux fils. Malgré la rupture, les deux comédiens sont restés proches et ont décidé de travailler ensemble pour Barbara. Leur présence dans l'émission de Laurent Ruquier est assez troublante : trémolos dans la voix, larmes aux yeux, ils sont manifestement très touchés de parler de leur travail et de leur relation.

En effet, les deux "snipers" Christine Angot et Yann Moix interrogent à plusieurs reprises les héros du film Barbara sur la question de l'amour et notamment celui qu'ils se portent mutuellement. "Vous dites dans une interview, je ne sais plus laquelle, à propos de l'évolution de votre rapport avec Jeanne Balibar : 'On est restés proches, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas raté dans nos vies, c'est ça.' Qu'est-ce qui a été raté alors ?", demande Christine Angot. L'acteur-réalisateur cherche ses mots : "Je suis très ému." Sa partenaire préfère fuir la caméra des yeux, cachant ses larmes. Les silences et hésitations sont nombreux mais Mathieu Amalric répondra par la négative à Yann Moix qui se demande s'ils sont retombés amoureux après le tournage : "Nous nous sommes tellement aimés que nous avons aimé le bonheur de l'autre, chacun de son côté."