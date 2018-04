Mathieu Bastareaud : Les plaisirs "old school" du rugbyman français avoués

Mathieu Bastareaud ne correspond pas vraiment au profil type du fan de Plus belle la vie et des Feux de l'amour, et pourtant. Le jeune rugbyman de 29 ans qui compte 45 sélections avec l'équipe de France ne cache pas suivre les deux séries.

Dans son numéro du 22 avril 2018, L'Équipe s'intéresse aux goûts télé pour le moins surprenants du centre toulonnais. Ainsi le joueur de 1,82 m pour 120 kg révèle que sa série préférée est... Gossip Girl, tout en sachant que cela contraste avec la virilité qu'il incarne sur la pelouse : "Je ne développe pas beaucoup car, à la base, c'est un truc de nana !" Le sportif ajoute toutefois Dexter et Gomorra à sa liste.

Inconditionnel des Feux de l'amour, Mathieu Bastareaud regrette que, depuis janvier 2017, la mythique série américaine qui compte 46 saisons et plus de 11 000 épisodes à son actif ne soit plus diffusée l'après-midi sur TF1 mais en fin de matinée. "L'horaire des Feux de l'amour ne me correspondent plus, c'est pendant les entraînements. Avant, c'était juste après le repas, sur la digestion, c'était nickel", regrette-t-il. Parce qu'il n'est pas un grand consommateur de replay, il compte sur sa maman pour le débriefer sur les histoires de famille des Newman !

Quand le rugbyman est invité à désigner son animateur préféré, aucune hésitation : "Patrick Sébastien !" "Je l'inviterai à mon mariage pour les serviettes, les sardines, la totale ! Ce serait de la folie. Je connais mes parents, ma mère surtout, elle serait la première sur la piste", s'enthousiasme-t-il, se voyant déjà dans l'ambiance du grand jour. Son appel sera-t-il entendu par Patrick Sébastien ? Bercé comme beaucoup par Le Club Dorothée, le joueur de Toulon aimerait son retour, comme celui des Minikeums. "Je suis un peu old school", avoue-t-il. Des come-back qui ne sont pas près d'arriver.