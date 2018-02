Mathieu Gallet : Les rumeurs de liaison avec Macron ? "C'est assez désagréable"

Invité de France Inter ce jeudi 22 février, pour évoquer son départ de Radio France, où il occupait le poste de président-direc­teur géné­ral, Mathieu Gallet n'a pas caché sa peine suite à sa révocation par le Conseil Supé­rieur de l'Audio­vi­suel (en raison d'une récente condamnation pour favoritisme lorsqu'il était à la tête de l'INA) et a aussi réagi aux rumeurs concernant sa supposée liaison avec le président de la République, Emmanuel Macron.

Si le président avait réagi au cours de la campagne en évoquant son "hologramme" qui passerait du temps avec Mathieu Gallet, le patron de Radio France n'avait pas vraiment tenu à accorder de l'importance à cette affaire. Sur France Inter, il a toutefois fait part de son agacement... "C'est le côté assez désa­gréable, pour ne pas dire épou­van­table des réseaux sociaux où on vous jette en pâture des rumeurs sans fonde­ment aucun et qui touchent à votre inti­mité, au couple effec­ti­ve­ment d'Emma­nuel et Brigitte Macron pour ce qui le concerne, à ma vie privée pour ce qui me concerne. C'est très diffi­cile de combattre aujourd'hui une rumeur quand elle se répand sur les réseaux sociaux", a-t-il confié à Léa Salamé.

Mathieu Gallet, qui a dit de son renvoi que "c'est une décision qu'[il] trouve contestable juridiquement", "va partir quelques jours en vacances (...) et cher­cher du boulot comme beaucoup de Français".

Thomas Montet