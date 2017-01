Mathieu Johann ému: "J'aurais aimé parler de mes enfants avec Grégory Lemarchal"

Samedi 7 janvier, TF1 diffusera une soirée en hommage à Grégory Lemarchal en direct du Zénith de Paris. Dix ans après la disparition du gagnant de la 4e Star Academy, de nombreux chanteurs donneront de la voix afin de récolter des fonds pour la construction d'une Maison de la mucoviscidose. À l'occasion de cette soirée exceptionnelle, dix anciens camarades de Grégory issus eux aussi de la Star Ac 4 seront de la partie : Hoda, Lucie, Enrique, Tina, Sofiane mais aussi Mathieu Johann pour ne citer qu'eux. Ce dernier a d'ailleurs accepté de répondre aux questions de TV Magazine.

"Ce sera une belle émission. Avec mes amis de la Star Ac', nous interpréterons l'hymne de notre saison, Laissez-moi danser de Dalida. Il faut continuer à porter le souvenir de Greg, que personne n'a oublié. Il y aura forcément beaucoup d'émotion, partagée avec Nikos Aliagas qui présente la soirée. L'idée est aussi de récolter de l'argent pour que les rêves de Grégory, aujourd'hui portés par ses parents et sa soeur, se réalisent", a-t-il indiqué.

Touché par cette soirée hommage, Mathieu Johann a aussi avoué qu'il pensait souvent à son ancien camarade. "Je pense à lui quand je suis moins en forme. Grégory, c'est la plus belle leçon de courage de ma vie. Ce mec qui crache ses poumons matin et soir, qui enchaîne les séances de kiné, qui ne peut pas toujours faire ce dont il a envie. Et puis, il s'en va, sans crier gare, un beau jour d'avril. Je regarde ça dans le rétroviseur avec beaucoup de tendresse. J'aurais bien aimé lui parler de mes enfants, discuter avec lui de cette aventure inoubliable", a-t-il commenté.

Pour finir, comme l'ont révélé nos confrères de Télé Loisirs, sachez qu'une chanson inédite de Grégory Lemarchal, Pour mieux s'aimer, sera interprétée par Patrick Fiori durant l'émission.

Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue, c'est samedi 7 janvier à 20h55 sur TF1 !