Mathieu Johann : Son hommage bouleversant un an après la mort de sa maman

Ce mercredi 8 mai 2019 est un triste jour pour Mathieu Johann. Il y a un an, l'ancien participant de la Star Academy a perdu sa maman. Cette dernière est décédée des suites d'un lymphome. Son fils n'a pas manqué de lui rendre un bel hommage sur Instagram en publiant la dernière lettre qu'il lui avait écrite.

"Ma Maman. Tu me répétais qu'il faut bien mourir un jour. Tu me disais ça droit dans les yeux, sur ton lit d'hôpital, pleine vue sur la Tour Eiffel, à Saint-Louis. Tu me le disais mais ... t'étais pas obligée de faire comme tout le monde. ​Depuis le 8 mai à 20h42, heure à laquelle j'ai refermé la porte de la chambre 712 de l'hôpital de Saint-Lô, après t'avoir couverte de baisers, ça y est. Je suis orphelin. T'as attendu que je sorte pour déployer tes ailes et t'envoler. T'étais pas obligée de faire comme tout le monde. ​On s'est jamais raconté autant de trucs ces dernières semaines. Tu m'as offert des bouts de toi inédits, de ta vie, tu m'as parlé de tes petits boulots, de papy en Indochine, de moi quand j'étais petit et que j'enfouissais ma tête dans ton cou parce que je trouvais qu'il sentait bon ton cou. C'était dingue. Moi je t'ai dit mille fois à quel point je t'aime, je ne t'ai jamais autant embrassé, autant porté, autant rêvé. Maman, ces derniers jours ont été terribles. T'as été si forte, si combative, mais toi comme moi on aurait préféré que tout ça n'arrive pas, que ça n'arrive jamais. Dix ans qu'on se baladait dans les hôpitaux. Dix ans que t'en chiais à coups d'opérations, de greffes, de morphine, de médocs, de chimios, de rémissions, de rechutes, d'espoir. Dix ans que la mort rôdait... et que tu la chassais à coups de pieds. Maman, ma guerrière, t'as été putain de courageuse", a-t-il notamment écrit.

​L'époux de Clémence Castel s'est ensuite remémoré quelques souvenirs et a confié combien cela a été difficile à vivre pour sa famille et lui. Il conclut sa lettre en disant qu'il a été fier d'être son fils et qu'il l'aimait...