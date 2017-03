Mathieu Kassovitz aux anges avec sa compagne et l'irrésistible Florence Foresti

L'équipe du film De plus belle s'est retrouvée au cinéma Publicis à Paris pour une belle séance le 6 mars. Les acteurs entouraient la réalisatrice, Anne-Gaëlle Daval, qui signe là son premier long métrage. Chef costumière de Kaamelott (et épouse à la ville d'Alexandre Astier), elle a choisi d'aborder des sujets délicats pour ses premiers pas derrière la caméra : le cancer et la féminité. Pour mener à bien son projet, elle a travaillé d'arrache-pied pour écrire le scénario en autodidacte et a composé un beau casting mené par l'irrésistible (Martin Weil en sait quelque chose) Florence Foresti, qui révèle une autre facette de son talent.

Dans De plus belle, l'humoriste et comédienne incarne Lucie, une quadragénaire qui se remet d'un cancer et va réapprendre à aimer et à s'aimer. Autour d'elle gravitent une foule de personnages plus justes et attachants les uns que les autres : sa famille incarnée par Josée Drevon, Olivia Bonamy et Jonathan Cohen, ainsi que Clovis, celui qui va bouleverser son quotidien sentimental, joué par Mathieu Kassovitz.

Le réalisateur de La Haine et héros du Bureau des légendes était ainsi aux premières loges de la présentation du film De plus belle, accompagné de sa bien-aimée, Aude Legastelois Bidé, une experte en boxe thaï et chanteuse, aussi discrète que son amoureux. En effet, on sait seulement que ce dernier est le père de trois enfants : Carmen, dont la mère est l'actrice de son premier film Métisse, Julie Mauduech, et Ava et Max, dont la maman est la comédienne et ex-mannequin Aurore Lagache.

De plus belle, en salles le 8 mars 2017