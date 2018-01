Mathieu Kassovitz en deuil : "Vous connaissez sa gueule inoubliable..."

D'origine portugaise, Yves Afonso grandit en Bourgogne où il est né. Plus enclin à faire du sport qu'à aller à l'école, il arrive à Paris au début des années 1960, où il fait différents métiers pour se lancer ensuite dans le théâtre. Jean-Luc Godard, qui l'a découvert au Théâtre de Poche, lui offre ses premiers rôles au cinéma : Masculin féminin, Made in USA et Week-end. En 1971, il joue son premier grand rôle dans Les Gants blancs du diable que réalise László Szabó, se distinguant avec sa gueule cassée. Celui qui a souvent collaboré avec Yves Boisset et travaillera également pour la télévision jouera au cinéma dans des comédies telles que L'Aile ou la Cuisse, Les Charlots en délire, Tenue correcte exigée, ou dans des oeuvres dramatiques comme Les Violons du bal, L'Horloger de Saint-Paul et Uranus.