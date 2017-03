Mathieu Kassovitz en interview : Les femmes, Amélie Poulain, la politique...

Quand on demande à Florence Foresti de dire ce qu'elle pense de son partenaire Mathieu Kassovitz dans De plus belle, réalisation d'Anne-Gaëlle Daval, elle répond : "C'est moi qui ai soufflé le nom de Mathieu. Comme c'est un acteur gigantesque, je savais qu'avec lui, il n'y aurait pas de problème de justesse. Je trouvais, en plus, qu'on était, tous les deux, physiquement bien assortis. Et puis, pour tout dire, j'avais une envie folle de jouer avec lui." C'est au tour de l'acteur et réalisateur de se confier, au micro de Purepeople !

Le rendez-vous aura lieu dans un prestigieux hôtel parisien et le trac se répand avant de rencontrer le réalisateur de La Haine et L'Ordre et la morale, héros du Bureau des légendes. Mathieu Kassovitz répond à nos questions sans détour et avec le même souci : efficacité et sincérité. Comment il a appréhendé le personnage de Clovis, son regard sur la féminité, le parallèle qu'on peut faire avec son personnage romantique dans Amélie Poulain et celui de De plus belle, il nous dit tout. Cerise sur le gâteau et parce qu'on ne pouvait s'empêcher de demander l'avis sur les élections présidentielles à l'artiste concerné par la politique et sans langue de bois qu'il est, il nous donnera son point de vue avant les présidentielles. Découvrez notre interview dans notre player.

De plus belle (en salles le 8 mars), l'histoire : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l'avant, vivre, voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis, charmant... charmeur... et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir enfin la femme qu'elle n'a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis...