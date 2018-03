Mathieu Louisy : Porté disparu à Las Vegas, le sportif retrouvé en prison

Un silence de plusieurs jours qui a fait craindre le pire à l'entourage de Mathieu Louisy. Parti seul à Las Vegas dans le cadre d'un stage et d'un séminaire, le jeune espoir de l'athlétisme français de 20 ans n'avait plus donné de nouvelles depuis le 16 mars dernier. L'inquiétude était d'autant plus grande que le hurdleur avait indiqué à sa mère et à sa petite amie qu'il ne se sentait pas bien. Absent des réseaux sociaux, injoignable sur son téléphone, Mathieu Louisy devait rentrer en France le 20 mars. Mobilisée pour le retrouver, sa famille s'était alors rapprochée du Consulat général de France à Los Angeles dans l'espoir d'en savoir plus.

Après une attente interminable, les proches du demi-finaliste des Championnats d'Europe juniors en 2017 ont appris avec soulagement que le sportif était toujours en vie mais pas libre. La police locale rapporte que Mathieu Louisy se trouve dans une prison de Las Vegas depuis plusieurs jours, une information corroborée par 20 Minutes qui a joint un proche du dossier. Le jeune Français aurait "refusé de donner son nom à la police. Il a été emmené au centre de détention de Las Vegas et a été rentré dans le système administratif en tant que John Doe, le nom utilisé en cas d'identité inconnue aux États-Unis." Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le Las Vegas Review-Journal ajoute que Mathieu Louisy aurait ensuite été transféré au centre de détention du Comté de Clark (Nevada) après avoir "craché sur quelqu'un" lors de son incarcération initiale à Las Vegas. L'espoir de l'athlétisme français risque jusqu'à un an de prison s'il est reconnu coupable.