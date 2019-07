Mathilde de Belgique: La reine en mode maillot jaune pour Eddy Merckx et le Tour

Si son séjour humanitaire au Kenya en compagnie de sa fille de 17 ans la princesse héritière Elisabeth s'est achevée, fin juin, dans un festival de couleurs chez les Massaï, il n'y en avait qu'une qui comptait pour la reine Mathilde de Belgique cette semaine : le jaune !

A l'approche du grand départ du Tour de France 2019, dont l'étape inaugurale s'est courue samedi 6 juillet 2019 à Bruxelles et qui marque les 100 ans de la création du maillot jaune, l'épouse du roi Philippe prouvait la veille son intérêt en portant la couleur la plus prisée de l'épreuve cycliste à l'occasion d'une rencontre avec la légende Eddy Merckx : accompagné de son épouse Claudine et de leurs enfants et petits-enfants, le quintuple vainqueur belge du Tour de France, recordman du nombre de jour passés avec le maillot jaune sur les épaules, était reçu vendredi 5 juillet par le couple royal au château de Laeken afin de célébrer, en présence de compagnons de route de l'époque, le 50e anniversaire de sa première victoire dans la Grande Boucle.

Cinquante ans après avoir été chaleureusement invité au même endroit par les regrettés roi Baudouin et reine Fabiola, le roi du vélo s'est dit "impressionné" par cette rencontre avec l'actuel roi des Belges, dans un entretien filmé par RTL.be, et était encore très ému par la lettre ouverte que le souverain lui a écrite dernièrement, dans laquelle il racontait avec une touchante sincérité l'un de ses plus beaux souvenirs d'enfance : la première victoire de Merckx. Reconnaissant, ce dernier avait apporté au roi Philippe un maillot jaune à son effigie en cadeau lors de leur entrevue.

Le lendemain, le roi Philippe de Belgique, entouré d'Eddy Merckx et du prince Albert de Monaco, se joignait aux quelque 500 000 personnes recensées à Bruxelles sur l'ensemble de la journée, dans une effervescence exceptionnelle, pour le lancement du Tour 2019, avec une première étape de 194,5 kilomètres qui partait de la capitale belge et y arrivait. Le Néerlandais Mike Teunissen s'est imposé et a gagné le droit d'étrenner le maillot jaune cette année.