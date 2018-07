Mathilde, Elisabeth et Éléonore de Belgique, les belles de la Fête nationale

Au matin du 21 juillet, la famille royale a fait sensation à l'occasion de sa venue en la cathédrale des Saints Michel et Gudule pour le traditionnel Te Deum célébré à l'occasion de la Fête nationale. La princesse Astrid et le prince Lorenz ainsi que le prince Laurent et la princesse Claire y assistaient également, sans leur progéniture.

La reine Mathilde et ses filles, en particulier, ont mis des couleurs dans cette journée de liesse. S'étaient-elles concertées pour reproduire à elles trois les couleurs du drapeau national ? Spécialiste des couleurs toniques, la maman portait du rouge, tandis que la princesse Elisabeth, bien partie pour la rattraper en termes de taille (Mathilde fait 1,75 mètre), arborait une ravissante robe noire à motifs rouges et que la princesse Éléonore était éclatante en jaune.

À la sortie de la cérémonie religieuse, les journalistes de RTL.be ont pu surprendre un échange savoureux entre le roi Philippe et des admiratrices, dont l'une avait apporté un timbre à l'effigie de Philippe et Mathilde du temps de leurs fiançailles, il y a près de vingt ans. "On n'a pas changé depuis la photo", a commenté avec humour le souverain.

La famille royale est ensuite allée s'installer sur la place des palais pour assister au défilé militaire, marqué par une petite attention spéciale lors de la parade aérienne, les F-16 formant un "5" pour souhaiter un joyeux anniversaire de règne au roi Philippe.