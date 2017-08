Mathilde et Bastien (Koh-Lanta) fous amoureux : Le couple passe un cap !

Fini les allers-retours entre Marseille et Angers pour le couple. Un projet concrétisé et que Mathilde avait déjà évoqué en juin dernier. "J'ai entamé mon cursus à Angers, mais j'espère pouvoir le poursuivre dans le Sud de la France, à l'université d'Aix-en-Provence. Ce déplacement me permettra de me rapprocher de mon amoureux, Bastien, et de changer d'air", confiait-elle à Télé Loisirs. La boucle est désormais bouclée !