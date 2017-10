Mathilde et Bastien (Koh-Lanta), la rupture : Ils dévoilent les raisons !

Triste nouvelle pour les fans de Mathilde et Bastien.

Mardi 17 octobre 2017, les deux candidats de Koh-Lanta, Cambodge (2017) ont annoncé leur rupture par le biais de leur story Instagram. C'est la belle brune qui a tout d'abord posté un message, révélant au passage les raisons de leur séparation : "Après huit mois de relation passionnelle et intense, nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Sans trop entrer dans les détails, je dirai simplement que nous nous dirigeons désormais vers des vies bien différentes : l'une sous le feu des caméras et l'autre bien loin de tout ça. Notre couple n'a tout simplement pas résisté à la tentation de la télé-réalité. Un dilemme s'est posé et un choix a été fait. Et l'amour n'a pas triomphé."

Peu de temps après, c'est Bastien qui a réagi sur le même réseau social afin de s'expliquer : "Nous n'avons pas la même vision de l'avenir, voilà la raison (version courte) de cette rupture (...). Je vous demande à TOUS de respecter cette décision, et surtout ne ramenez pas TOUT à la télé-réalité."

Après avoir digéré la nouvelle, nombreux sont leurs fans à avoir supposé que le beau brun avait accepté une télé-réalité, tandis que son ancienne petite amie souhaitait rester loin du feu des projecteurs. Cette dernière a en effet repris ses études pour devenir professeur d'anglais. Reste à savoir s'ils ont eu raison.

Pour rappel, les anciens Survivors s'étaient mis en couple après le tournage de Koh-Lanta. Et ils vivaient un amour si fort qu'ils avaient décidé d'emménager ensemble récemment, à Marseille. Mais malheureusement, pour cette fois, l'amour ne l'a pas emporté.