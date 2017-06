Mathilde (Koh-Lanta Cambodge) déjà en couple lors de sa rencontre avec Bastien

Après le tournage de Koh-Lanta Cambodge – dont Frédéric a été sacré gagnant – Mathilde et Bastien se sont rapprochés, jusqu'à se mettre en couple. Mais, avant de succomber au charme de l'aventurier, la jolie brune n'était pas un coeur à prendre, comme elle l'a avoué à nos confrères de Télé Loisirs.

"J'étais avec quelqu'un pendant l'aventure – on était ensemble depuis pas mal d'années – mais ça commençait à ne pas bien se passer", a confié Mathilde. Et sa participation à Koh-Lanta Cambodge lui a vraisemblablement fait comprendre "ce qui [était] important dans [sa] vie et ce qui ne [l'était] pas". "Cela m'a aidée à ouvrir les yeux", a-t-elle ajouté.

Plus encore, la finaliste du jeu d'aventure de TF1 a expliqué que sa rencontre avec Bastien n'était "pas prévue". "C'est pour ça que c'est d'autant plus beau. J'ai découvert une personne géniale", a-t-elle ajouté. Et ses proches semblent également conquis par Bastien, comme elle l'a expliqué : "Ma mère m'a dit : 'En plus de réaliser ton rêve, la cerise sur le gâteau, tu as rencontré quelqu'un.'"

Un amour à distance puisque Bastien est de Marseille et Mathilde habite à Angers. Du moins, pour l'instant. En effet, lors d'un entretien exclusif accordé à Purepeople, la jeune femme de 21 ans avait confié qu'elle quittait sa ville pour rejoindre son chéri dans le Sud de la France. Ainsi, dès la rentrée prochaine, elle poursuivra ses études à Aix-en-Provence.