Mathilde (Koh-Lanta Cambodge) sublime mariée au bras de son chéri Bastien !

Suite au tournage de la dernière saison de Koh-Lanta, tournée au Cambodge et dont Frédéric est ressorti grand gagnant, un couple est né. En effet, Mathilde et Bastien se sont rapprochés à leur retour en France, et ont fini par officialiser leur relation sur les réseaux sociaux. Depuis, les deux aventuriers ont affolé leurs fans.

Dimanche 9 juillet 2017, la jolie brune a posté une nouvelle photo sur Instagram. Dessus, elle embrasse son chéri Bastien... en robe de mariée ! Et il n'en fallait pas plus pour affoler les internautes. "Toutes mes félicitations", "Oh déjà le mariage", "Vous êtes beaux les jeunes mariés", ont lâché certains.

Toutefois, comme l'a précisé la finaliste de Koh-Lanta Cambodge en légende, le cliché partagé est en réalité issu d'un shooting photo pour lequel elle a enfilé une robe de mariée.