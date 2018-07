Mathilde (Koh-Lanta) dévoile les coulisses du casting : Et c'est long !

En 2001, TF1 lance son jeu d'aventure Koh-Lanta. Des candidats doivent survivre sur une île déserte durant quarante jours et remporter des épreuves de confort et d'immunité afin de gagner des récompenses qui facilitent leur vie ou éviter l'élimination. À la fin, seuls quatre candidats ont la chance de participer à l'épreuve de l'orientation et trois à celle de poteaux pour faire partie des deux derniers participants et ressortir vainqueur.

Un concept qui séduit et qui attire de plus en plus de candidats chaque année. Mais pour réussir à intégrer à l'émission, il faut être patient comme l'a dévoilé Mathilde en story Instagram. Lors d'une séance de questions/réponses avec ses fans, la candidate de Koh-Lanta Cambodge (2017) a dévoilé les coulisses du casting. "Difficile, ce n'est pas le mot. En revanche oui, il est long et s'étend presque sur trois mois. Il y a plusieurs étapes : entretiens téléphoniques, castings vidéos, face to face, tests psychologiques, physiques, médicaux. Ça ne rigole pas", a-t-elle répondu à la question "Le casting pour Koh-Lanta est-il long ou difficile ?'.

Les plus motivés sont désormais prévenus.