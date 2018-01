Mathilde Seigner, 50 ans : "Je ne veux pas entrer dans une obsession du Botox"

Ce 17 janvier, Mathilde Seigner souffle sur sa 50e bougie et passe le cap symbolique du demi-siècle. Une nouvelle décennie qui "débute d'une façon mouvementée" confesse-t-elle dans Gala. Un journaliste du magazine est venu à la rencontre de la comédienne, actuellement en Pologne pour tourner l'adaptation cinématographique de la pièce Edmond.

Au cours de l'interview, Mathilde Seigner s'épanche notamment sur son rapport au miroir et au temps qui passe. "Je me regarde comme tout le monde, mais je ne veux pas entrer dans une obsession du Botox ! Quand on commence, c'est sans fin", assure celle qui n'est pas du tout intéressée par le perspective de passer sous un bistouri. "Je ne me trouve pas d'une grande beauté, mais je ne me trouve pas non plus immonde. Faire des massages, utiliser des crèmes pour améliorer la qualité de ma peau, je suis pour. Faire de la chirurgie esthétique, je n'en ai pas envie. Ça me fait un peu peur", confie la nouvelle quinquagénaire qui sera par ailleurs dans notre petite lucarne avec Je voulais juste rentrer chez moi, consacré à l'affaire Patrick Dils.

Le téléfilm raconte l'une des plus graves erreurs judiciaires du pays : le procès d'un adolescent de 16 ans condamné pour le meurtre de deux petits garçons à Montigny-les-Metz (il sera relâché quinze ans plus tard) grâce au combat de sa mère incarnée par Mathilde Seigner. La diffusion est prévue pour le 24 janvier.