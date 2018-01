Mathilde Seigner désolée après son accident : "Je me suis fait peur"

Mercredi 24 janvier 2018, Mathilde Seigner sera à l'affiche de Je voulais juste rentrer chez moi (ce n'est pas une blague), un téléfilm dans lequel elle incarne une mère bouleversante qui se bat pour faire éviter la prison à son fils embourbé dans ce qui sera l'une des plus grosses erreurs judiciaires du système français. Une diffusion sur France 2 qui interviendra près d'un mois après son accident de voiture où, ivre au volant de sa Smart, elle avait heurté les barrières de sécurité du lycée Henri IV à Paris. À Télé Star, elle se confie sur ce dérapage largement commenté dans la presse – et par son ex Laurent Gerra qui l'avait taquinée dans une de ses chroniques.

"Je me suis fait peur, bien sûr, mais surtout, il y a une chose que je voudrais dire à tous les Français : ne prenez surtout pas votre voiture dans ces cas-là, admet la repentie. On met sa vie en danger et surtout la vie des autres. Là, je n'ai tué personne, je ne me suis pas défigurée, mais je ne le ferai plus." Désolé, celle qui comparaîtra en février devant un juge en risquant deux ans de prison et 4 500 euros d'amende, fait un nouvel appel à ses fans : "J'espère que le public comprendra que j'ai des fragilités, des fatigues. On a l'impression qu'une actrice, ça passe sa vie dans du coton. Or, on a aussi des peurs, des bleus, on souffre aussi."

Au cours de l'interview, l'actrice se confie également sur son âge (elle vient de fêter ses 50 ans) et sur son fils Louis, 10 ans. "Il a beaucoup de moi et beaucoup de son papa. Il a pas mal de caractère, il ne lâche rien mais il adore se marrer. Il est curieux de tout", dit-elle de lui. Quant au cap symbolique de la cinquantaine : "Je vis mieux mes 50 ans que mes 40 ans. Je me sens mieux dans ma peau aujourd'hui. Contrairement à beaucoup de femmes, je m'en fous de l'âge. La seule chose dont je ne me fiche pas, c'est du temps qui file à vive allure." De quoi rejoindre sur ce point sa consoeur Helena Noguerra.