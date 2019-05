Mathilde Seigner sans pitié avec son compagnon : "Je ne lui laisse rien passer"

Il est bien rare que Mathilde Seigner évoque sa relation de couple avec le cameraman Mathieu Petit. Celle qui est à l'affiche du film Ni une ni deux s'est livrée sur son rapport aux hommes, dans les pages du dernier numéro de Paris-Match, sorti le 29 mai 2019. Elle commence par se livrer sur les dessous de son histoire passée avec l'humoriste Laurent Gerra, avec qui elle a été en couple de 1998 à 2001. "Je n'ai jamais été une grande amoureuse. Je ne suis pas très gentille avec les hommes. Laurent Gerra disait que j'étais attachiante. Je ne suis pas du genre geisha", indique l'actrice de 51 ans.

"J'ai toujours eu tendance à un peu dévaloriser les hommes avec qui j'étais. Je ne leur laisse rien passer", explique Mathilde Seigner. Et pas question que cela change avec son compagnon actuel, Mathieu Petit. "Je ne lui laisse rien passer non plus mais, comme il est solide, il tient la route. C'est un papa merveilleux et, en plus, très talentueux", explique l'actrice, qui a foulé les marches du Festival de Cannes il y a quelques jours.

Avec Mathieu Petit, Mathilde Seigner a accueilli un fils, Louis, un garçon de 9 ans. "J'ai appris à me protéger davantage, mais comme mon fils est arrivé très vite – quinze jours après ma rencontre avec Mathieu, j'étais enceinte – je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mon entourage, de mes amis. Ce n'est pas si mal d'ailleurs", confiait-elle à Psychologies magazine. Une opinion qu'elle a réaffirmée dans les pages de Paris-Match : "L'arrivée de Louis a été un hasard heureux, un cadeau. Je n'aurai qu'un enfant, c'est réglé. Je ne regrette rien."

