Mathilde Seigner, une "mini cougar" qui a une relation "fraternelle" avec ses ex

Mathilde Seigner se confie sur les hommes de sa vie. Invitée de l'émission Thé ou Café diffusée samedi 30 septembre sur France 2, l'actrice a volontiers répondu aux questions de Catherine Ceylac pour évoquer son histoire d'amour avec le père de son fils Louis (10 ans), le caméraman Mathieu Petit, dont elle partage le quotidien depuis bientôt treize ans.

Avec beaucoup d'humour, la comédienne de 49 ans a ainsi commenté leur petite différence d'âge, son compagnon étant âgé de six ans son cadet. "Je suis une petite cougar, une cougarguelette, une mini cougar !", a-t-elle confié. Si elle est réputée pour son caractère "volcanique", Mathilde Seigner a toutefois assuré que Mathieu Petit avait "aussi son caractère" et qu'il était même très "chanceux" de l'avoir à ses côtés. "Voilà ce que je pense. Il a de la chance parce que je suis quand même solide, organisée, bien élevée je crois... merci maman et papa !", a-t-elle poursuivi, se disant aussi "attentionnée" et "généreuse" avec les autres.

Lors de cet entretien, celle qui est actuellement à l'affiche de la pièce La Nouvelle au côté de Richard Berry (Théâtre de Paris) s'est aussi épanchée sur les hommes qui ont partagé sa vie, assurant qu'elle était restée en très bons termes avec ses anciens compagnons. A ses yeux, c'est en effet "facile de passer de l'amour à l'amitié", que cela soit avec Laurent Gerra, Anthony Delon ou Antoine Duléry, qu'elle dit considérer des "frères". "L'amour devient de l'amitié très intéressante, elle devient fraternelle", a-t-elle conclu.