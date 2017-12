Matt Bellamy (Muse) fiancé : L'ex de Kate Hudson a demandé Elle Evans en mariage

Que seraient des vacances idylliques dans les îles Fidji sans une bague surmontée d'un énorme caillou scintillant ? La ravissante Elle Evans, 28 ans, n'a pas eu à se poser la question puisqu'elle a tout eu : pendant leur séjour au bout du monde, Matthew Bellamy l'a demandée en mariage !

En couple depuis 2015 avec le charismatique leader du groupe Muse et ex-compagnon de l'actrice Kate Hudson, de onze ans son aîné, le mannequin américain - qui avait notamment fait sensation, dénudée avec une certaine Emily Ratajkowski, dans le clip Blurred Lines de Robin Thicke - a révélé son bonheur via son compte Instagram.

"Je voulais faire la surprise à Noël, mais je ne peux plus attendre... Nous sommes tellement heureux d'annoncer publiquement que nous nous sommes fiancés !", a écrit Elle Evans le 24 décembre 2017 en partageant des images de rêve de son séjour avec le rockeur anglais dans le Pacifique Sud. Les heureux fiancés étaient entre-temps rentrés puisqu'on a pu les apercevoir en pleines courses de Noël à Malibu le 22 décembre.

Et Elle de faire le récit détaillé du moment fatidique, fort en émotion : "Quelques jours après mon anniversaire [le 9 décembre, NDLR], au cours des vacances les plus romantiques de notre vie, l'homme de mes rêves m'a demandée en mariage. Après des larmes de joie, des cris poussés sous l'effet du choc et une fraction de seconde d'incrédulité, bien sûr, j'ai dit OUI ! Je ne peux pas imaginer notre vie l'un sans l'autre. Ce que j'imagine, c'est un future radieux, rempli d'amour et de lumière, de famille et d'amis, de moments qui deviennent des souvenirs précieux et toute une existence de pur plaisir."

Le triptyque d'images de cette publication Instagram illustre à merveille le propos : après une balade à cheval sur la plage main dans la main, la deuxième photo met en scène la surprise de la jeune femme alors qu'elle arbore déjà sa bague de fiançailles sertie d'un énorme diamant, qu'on découvre dans la troisième image. Avec, en fond, un coeur dessiné dans le sable portant l'inscription : "Félicitations - Matt aime Elle."