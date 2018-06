Matt Bomer présente son fils aux côtés de son mari Simon Halls

Matt Bomer est un homme comblé aussi bien professionnellement que personnellement. L'acteur américain de 40 ans est marié depuis 2011 à l'attaché de presse Simon Halls, 54 ans. Convié à la cérémonie de remise de prix des Tony Awards (qui honore le monde des planches), il est apparu à ses côtés ainsi qu'avec leur fils.

C'est assez rare pour être souligné : dimanche 8 juin, le grand public a pu découvrir le visage de Kit, le fils de Matt Bomer et de Simon Halls, âgé de 13 ans. Un blondinet craquant né par mère porteuse et qui a pris la pose avec sourire et assurance aux côtés de ses papas, sur le tapis rouge du Radio City Music Hall de New York. L'adolescent a deux autres frères, les jumeaux Walker et Henry Halls, âgés de 10 ans.

Lors de la soirée, Matt Bomer (Magic Mike, The Normal Heart, Glee) a pris la pose tout sourire, vêtu d'un costume signé Paul Smith. Il a remis un prix et a pu croiser ses collègues de la pièce Boys in the Band, Zachary Quinto, Andrew Rannells et Jim Parsons.

L'acteur a partagé sur Instagram deux photos de son fils et lui.