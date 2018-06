Matt Dallas (Kyle XY) : Craquant portrait de famille avec son mari et son fils

Jeudi 21 juin 2018, l'acteur Matt Dallas, ancienne star de la série Kyle XY, a posté une photo de lui, de son mari et de leur fils, le mignon Crow (5 ans). Une publication qui était un partenariat rémunéré avec Google mais pour une belle cause.

"J'avais pris l'habitude de penser que je ne pourrais pas avoir la famille de mes rêves à moins de me marier à une femme. Je suis tellement reconnaissant envers ceux qui ont tracé la voie avant moi et qui se sont battus pour rendre cette vie possible. Je suis fier de faire partie d'une communauté de gens tellement courageux, qui refusent d'être silencieux et qui continuent de se battre pour l'amour et l'acceptation. Joyeuse Pride. Allez visiter pride.google et partagez votre photo de famille avec @Google en utilisant #ThisIsFamily", a écrit l'acteur de 35 ans.

Matt Dallas, qui est marié au chanteur Bleu Hamilton (dit Blue James), a fait son coming out en 2013. L'acteur, dont la carrière n'a jamais vraiment décollé depuis la fin de sa série, a été vu l'an dernier dans le film Painted Woman.