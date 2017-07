Matt Dallas (Kyle XY) et son mari : Duo amoureux sexy et adorable

Un couple très amoureux

Avant d'être parent, l'heureux couple a longtemps réfléchi sur son désir de fonder une famille. "Nous venons tous les deux de familles nombreuses, il était donc important pour nous d'avoir des enfants. Fonder une famille est quelque chose qui nous tenait vraiment à coeur, c'était juste une question de temps. Puis de savoir quand et comment", a assuré Blue Hamilton dans une vidéo qu'il a publié avec l'acteur de Kyle XY sur YouTube le 22 décembre 2015.

"Après des nuits d'intenses recherches, on a naturellement choisi de passer par l'adoption. Il y a beaucoup trop d'enfants qui ont besoin d'une maison. Il y a des enfants et des bébés qui se réveillent tous les matins dans des foyers, et les gens qui travaillent pour l'État n'ont pas le temps et les ressources nécessaires pour s'occuper de chacun d'entre eux", a fini par ajouter Matt Dallas.