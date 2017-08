Matt Damon et Luciana : Couple divin devant la magnétique Anna Mouglalis

Peu de temps avant, la magnétique Anna Mouglalis attirait les regards au bras d'un homme séduisant à l'identité bien gardée, non loin d'Annette Bening, Rebecca Hall (fantasque dans une robe Armani Privé) avec son mari Morgan Spector, Jasmine Trinca, le séduisant Alessandro Borghi ou la divine Izabel Goulart, sculpturale dans une tenue Alberta Ferretti.

Fidèle à ses principes et à son histoire, celle de mettre en lumière les plus belles créatures nationales, la Mostra a également vu défiler des modèles et jeunes actrices à la beauté incandescente. En tête, une habituée, Eva Riccobono, dont on a pu apprécier la chute de reins dans une robe Tommy Hilfiger. Greta Scarano virevoltait quant à elle dans une création Alberta Ferretti, maison qui a habillé avec tout autant de sensualité la belle Eleonora Caris et de manière plus audacieuse et dark, Renata Kuerten. La griffe était sur tous les fronts, puisque le mannequin brésilien Isabeli Fontana était aussi habillé par la styliste italienne. Francesca Cavallin avait quant à elle opté pour le soyeux de Max Mara, tandis que Bianca Balti affichait son charisme en OVS.