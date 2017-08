En couple depuis 2009, Angela et Matt Lanter s'étaient unis lors d'une grande réception organisée en juin 2013 à Los Angeles. Actuellement en vacances à Miami, les tourtereaux ont également prévu de publier chaque semaine un podcast, Hello Bump (sur iTunes), qui commentera les coulisses de cette première grossesse. "On va tout documenter", a confirmé à People celui que les fans connaissent aussi pour sa participation dans la série et pour donner sa voix à Anakin Skywalker dans la série animée Star Wars: The Clone Wars.