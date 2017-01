Matt LeBlanc : Quand sa fille de 12 ans reçoit un tendre baiser du Prince Harry

Matt LeBlanc a joué dans l'une des séries les plus mythiques des années 1990, Friends, mais continue d'être estomaqué lorsqu'il rencontre d'importantes personnalités. C'est ce qui lui est récemment arrivé, alors qu'il se trouvait à Londres.

Invité du Ellen DeGeneres Show pour assurer la promotion de sa nouvelle sitcom Man with a Plan – dont la diffusion a débuté en octobre dernier aux Etats-Unis – l'acteur américain de 49 ans s'est confié sur sa fille, Marina, née de son mariage avec son ex-femme Melissa McKnight. Comme beaucoup d'autres jeunes filles, Marina a le béguin pour un membre de la famille royale britannique, le Prince Harry. Elle a eu le privilège de le rencontrer en personne, et un peu plus, comme Matt LeBlanc l'a raconté à Ellen DeGeneres.

"Je tournais à Londres pour Top Gear, James Burrows s'y trouvait aussi - le réalisateur qui s'est occupé du premier épisode de Friends. Il avait des places pour aller voir [Bruce] Springsteen au stade de Wembley, avec qui il est ami, il m'a donc invité à y aller", a raconté Matt LeBlanc. L'acteur était accompagné de sa fille mais aussi de sa belle-fille.

Egalement convié à rencontrer Bruce Springsteen dans les backstages, Matt LeBlanc y a croisé le petit frère du Prince William, et compagnon de Meghan Markle. "A la fin de la soirée, le Prince Harry a donné à ma fille et ma belle-fille un bisou de bonne nuit sur la joue, elles ont été surprises", a également relaté l'acteur, récoltant des "oh !" de la part du public.

Déçu de ne pas avoir reçu le même traitement que sa fille, celui qui a incarné le personnage de Joey durant dix ans dans Friends a ajouté, en plaisantant : "Je n'ai pas eu de bisou. C'était donc juste pour l'impressionner elle".

Passionné des sports automobiles, Matt LeBlanc anime l'émission Top Gear sur la BBC depuis près d'un an. L'acteur participe souvent à des courses en compagnie d'un autre acteur de séries incontournables, Jason Priestley, alias Brandon dans Beverly Hills.

Olivia Maunoury